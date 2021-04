Zeehond ernstig gewond door ingegroeide plastic ring rond hals: "Het dier stikte door plastic afval" 

De plastic ring rond de hals van de zeehond werd verwijderd tijdens een operatie. Maar het dier moet nog enkele weken ter observatie in Sea Life Blankenberge blijven. Vrijwilliger Luc heeft er vertrouwen in dat de zeehond het zal halen. Voorlopig gebeurt het niet te vaak dat zeehonden en zeedieren gewond raken door plastic, maar het North Seal Team merkt het steeds vaker op.

“Zonder ingrijpen was de zeehond binnenkort ongetwijfeld gestorven. Het is hoe dan ook bewezen dat er kwalijke gevolgen zijn aan het weggooien van plastic afval. Het maakt niet uit of het nu in zee of in de natuur is, alle waterlopen stromen sowieso naar zee. Vervuilers kunnen nu met hun eigen ogen zien wat voor leed ze veroorzaken. Ongeacht de afloop: dit geen mooi verhaal”, vertelt Luc David verontwaardigd.