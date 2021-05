72-jarige vrouw uit Heusden slachtoffer van home-invasion

De home-invasion vond plaats in een alleenstaande woning in de Helstwegel, een doorgaans rustig straatje in het Oost-Vlaamse Heusden bij Destelbergen. Twee onbekenden belden rond 12.30 uur aan bij een 72-jarige dame. Haar man was net vertrokken, waardoor ze even alleen thuis was.



“Volgens de eerste vaststellingen drongen de verdachten de woning binnen, waarna ze de vrouw vastbonden met tape in haar slaapkamer”, laat het parket van Oost-Vlaanderen weten. “Vervolgens doorzochten ze de woning. De vrouw kon zichzelf uiteindelijk bevrijden en contacteerde haar familie.”