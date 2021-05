Aalter plaatst extra borden om te waarschuwen voor overstekende reeën en damherten in Drongengoedbos

Ook corona speelt een rol. Mensen zoeken meer ontspanning in de natuur, waardoor er meer wandelaars in het Drongengoed zijn. "Zeker als die afwijken van de paden, kunnen zij reeën en damherten verstoren en op de vlucht jagen". Agentschap Natuur en Bos (ANB) vraagt met aandrang om op de paden te blijven en honden aan de leiband te houden, want ook honden kunnen dieren verstoren.

Het ANB raadt ook aan om de snelheid aan te passen, zeker bij schemering. "Die dieren kunnen snelheden inschatten die ze zelf aankunnen. Dus als je 50 kilometer per uur rijdt, dan kunnen ze inschatten hoe lang het duurt vooraleer een auto bij hen is. Rij je 70 kilometer per uur, dan schatten ze dat verkeerd in".