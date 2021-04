"Variatie is het belangrijkste": Hoge Gezondheidsraad geeft advies over gezond vegetarisch en veganistisch eten

En opvallend: ook oudere mensen moeten exta waakzaam zijn. Zij hebben minder calorieën nodig, maar evenveel voedingsstoffen. Daarom is kwalitatief voedsel in die levensfase heel belangrijk.

Voor wie kiest voor veganisme is het daarom belangrijk om te gaan praten met een voedingsdeskundige. "Alle diëten zijn mogelijk, op elke leeftijd. Ik kan niet zeggen dat veganisme gezond of ongezond is. Het gaat om de manier waarop je dat dieet invult", zegt Van Winckel. "Zo kan ik ook niet zeggen of een 'gangbaar' dieet gezond is of niet. Ook bij vleeseters hangt het er maar van af hoe je dat invult."