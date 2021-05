Artsen Jessa Ziekenhuis voorspellen ziekte van Kahler, een ongeneeslijke bloedkanker via DNA-onderzoek

"In de zieke cellen worden genetische kenmerken opgespoord. Bij bepaalde patiënten in de voorstadia gelijken de kenmerken al heel erg op wat we zien bij de echte ziekte van Kahler. Zo kunnen we die patiënten dus strikter gaan opvolgen", legt professor Jean-Luc Rummens uit. "Patiënten in de voorstadia moeten dus nog geen behandeling krijgen. Enkel de patiënten met een hoger risico, volgen we strikter op zodanig dat we hen snel kunnen behandelen als de ziekte zich manifesteert."