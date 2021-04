Beersel richt wegens groot succes een tweede natuurbegraafplaats in

De ruimte op een natuurbegraafplaats is beperkter dan op een traditionele begraafplaats. "Per aantal vierkante meter mag je maar één keer assen van een overledene begraven. Daar waar graven op een gewone begraafplaats na verloop van tijd soms leegemaakt worden, mag dat niet op een natuurbegraafplaats. Anders komen er te veel zware metalen vrij in de grond", vertelt Vandaele. "Dus als ook deze begraafplaats even populair blijkt als die in Alsemberg moeten we op termijn op zoek naar een derde plek. Maar dan zitten we al een generatie verder."

Door het project wordt Beersel ook wat groener. “Het terrein is perfect geschikt voor een bos”, zegt schepen van Groenbeleid Jos Savenberg (Open VLD). “We gaan hier naar schatting 1.500 tot 2.000 bomen kunnen planten. Mogelijk doen we later nog hetzelfde op andere plaatsen in de gemeente."