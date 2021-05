Peltse BMX'er daalt 506 treden af in indrukwekkende Atomium-stunt

"Het was een plotse ingeving, en van het een komt het ander", vertelt Geys. "Ik begin zaterdag aan een wereldreis om geld in te zamelen voor de organisaties Te Gek?! en To Walk Again, en ik wilde die reis onder de aandacht brengen. Vandaar deze symbolische stunt. Het thema van het project is fysieke én mentale gezondheid."



Zonder gevaar is zo'n stunt niet bepaald. Geys fietst namelijk in de bekende buizen van het Atomium, waar niet meer dan smalle trappengangen liggen. "Ik kan morgen evengoed omver gereden worden door een auto", zegt de Peltenaar schouderophalend. "Mijn grenzen liggen nu eenmaal zo hoog, en dat niveau van uitdaging is iets wat ik nodig heb. Ik ben er 99 procent zeker van dat ik géén been zal breken", lacht hij. "Ik heb al eens een try-out gedaan, en ik heb alles onder controle. Het gaat ook niet om de snelheid, wel om de focus."

De wereldreis van Peter Geys zal ook te volgen zijn, via ride-up.be. Daar zal de Peltenaar vanaf zaterdag regelmatig updates over zijn reis posten. Meer informatie over donaties vind je ook daar.