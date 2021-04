Chef-kok van brasserie in Moerbeke-Waas doet oproep naar klanten: "Breng onze borden terug of we kunnen binnenkort niet openen"

Was het dan geen idee geweest om een waarborg te vragen? Een vraag waar ze even bij stilgestaan hebben bij 't Polderhuis. "We vinden dat moeilijk in tijden dat iedereen het moeilijk heeft," legt de chef-kok uit, "Stel dat we 10 euro waarborg vragen per bord, want dat zijn ze zeker waard, dan moet iemand die 4 gerechten vraagt, al 40 euro extra betalen. Dat is veel. dat wilden we de mensen niet aandoen."

Filip Meul hoopt alvast dat klanten die nog borden hebben van hem, die gauw terugbrengen. Alleen zo kan hij binnenkort, samen met de andere horeca, met een gerust hart opnieuw eten serveren op z'n terras.