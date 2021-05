Brugse bakkerij levert 201 oranje tompoezen aan Sluis voor Koningsdag

Op Koningsdag kleurt zowat alles oranje in Nederland, ook de gebakjes dus. Annelies Wuytack: "In onze bakkerij in Sluis verkopen we oranje tompoezen, oranje donuts, oranje éclairs en oranje moorkoppen. Een moorkop is een traditioneel Nederlands gebakje met op de bovenkant een toef slagroom."

Het zijn vooral de oranje tompoezen die vlot de deur uitgaan. Annelies Wuytack: "Voor Koningsdag van dit jaar werden 201 van die tompoezen besteld. Dat is er 1 meer dan vorig jaar. Ik vermoed dat de gebakjes goed verkopen doordat vele mensen thuisblijven om Koningsdag te vieren. Normaal is er van alles te doen die dag. Hier in Sluis bijvoorbeeld zijn er dan rommelmarkten en activiteiten voor kinderen. Maar door corona kan dat allemaal niet doorgaan. De terrassen zijn ook nog niet open. Dat is woensdag pas."