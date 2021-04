Brussels parlementslid Mathias Vanden Borre (N-VA) drie dagen werkonbekwaam na aanval door jongeren

"Ik was in Essegem wat aan het wandelen in afwachting van een boodschap, toen zes of zeven jongeren op me af kwamen. Ze begonnen dingen te roepen, dat ik hier niets te zoeken had, en me te intimideren", vertelt Vanden Borre.

"Ik heb mijn gsm gepakt en ben beginnen filmen. Ik heb duidelijk gezegd dat ze mij met rust moesten laten. Maar ze kwamen dichter en opeens trapte een van de jongeren in mijn zij en daarna gaf hij me een slag tegen mijn kaak", gaat hij verder.

Op dat moment zet Vanden Borre het op een lopen, maar de jongeren konden hem bijbenen. Een van de jongeren probeerde ook zijn gsm te stelen, waarmee hij het incident aan het filmen was - hij zette die beelden achteraf ook op sociale media. Uiteindelijk heeft hij zijn belagers kunnen afschudden, waarna hij de politie heeft gebeld.