Cactusfestival Brugge wordt opnieuw uitgesteld "Water staat stilaan aan de lippen"

In een nieuwsbrief geven de organisatoren meer uitleg bij het nieuwe uitstel voor het Cactusfestival. "De epidemiologische situatie evolueert niet zoals het echt zou moeten. De vaccinatiecampagne verloopt met ups en downs. Als gevolg hiervan zien we ons genoodzaakt om ook in 2021 het festival nog een jaartje in de koelkast te houden."



Maar de organistoren kijken al uit naar volgende zomer. "In het voorbije jaar bleek al meermaals dat er geen echte zekerheden zijn als het gaat over corona definitief de kiem in te smoren. Toch geloven we dat 2022 ons jaar wordt. Het jaar waarin we elkaar eindelijk kunnen terugzien in het Minnewaterpark. We kijken er alvast naar uit en proberen er samen met jullie iets moois van te maken op onze eigen manier."