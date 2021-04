Oost-Vlaamse cafés zonder terras moeten zomerbar kunnen oprichten: "Oneerlijke concurrentie tegengaan"

Dirk Van De Merckt van cultuurcafé De Foyer in Sint- Niklaas heeft alvast een aanvraag voor een zomerbar ingediend. Zijn café ligt op de eerste verdieping van de Stadsschouwburg, en behalve een klein rokersterras is het onmogelijk om mensen coronaproof van een drankje te laten genieten. "Het idee is om in het Stadspark een containerbar te zetten, en de boel gezellig in te richten. In het begin zullen we maar 50 mensen mogen ontvangen, maar dat maakt niet uit."