CEO van BASF staat voor de klas in Stabroek: "Jongeren warm maken voor chemiesector"

"Ik heb hen verteld over de rol van de chemie in de maatschappij. Onze producten vind je overal terug in het dagelijkse leven zoals auto's, voeding, hygiëneproducten. We hebben ook gesproken over de carrièremogelijkheden in de chemie en wat deze sector doet om bij te dragen tot een duurzame maatschappij", vertelt Remeysen na zijn lesuurtje. "Dit zijn zesdejaars. De meeste studenten die wij aanwerven, volgen nog een zevende jaar of een professionele bachelor. Dat is toch nodig voor de noodzakelijke extra kennis en ervaring. Daarna zijn de mogelijkheden enorm. Voor één afgestudeerde wachten er tien vacatures." Jaarlijks biedt BASF ook zo'n 200 stageplaatsen aan.