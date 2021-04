Congo vraagt Frankijk om hulp in de strijd tegen islamistische groeperingen

"In mijn land, de DRC, in het oosten, is een groep ontstaan ​​met een islamitische tendens, een islamitisch discours en islamitische methoden", sprak de Congolese president Felix Tshisekedi in Parijs. "Ik ben meer dan ooit vastberaden om ze uit te roeien en ik reken daarbij op de steun van Frankrijk", voegde hij eraan toe. De Congolese president is op bezoek bij de Franse president Macron.

(Lees verder onder de foto)