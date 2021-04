Coronaproof testcongres in Antwerpen test ook verschillende manieren om mensen te tellen

De hele tijd zullen wetenschappers van de Universiteit Antwerpen, het onderzoekscentrum imec en de Karel de Grote Hogeschool (KdG) ook vijf manieren onderzoeken om de aanwezigen te tellen. Ook hun verplaatsingen worden in kaart gebracht. Dat doen ze aan de hand van camera's, wifi en manuele tellingen. "In coronatijden is het aantal mensen op een plaats cruciaal om voldoende afstand te kunnen bewaren. We zullen zien wat de foutenmarges zijn van de verschillende telmethoden. Het zuurstofgehalte in de ruimte, meten we niet. Dat was al zo in de KVS in Brussel. Het is de bedoeling dat we met die testevents verschillende zaken onderzoeken", vertelt Stef Gits.

"Hopelijk kunnen we zo snel mogelijk weer evenementen organiseren. Dit moet een tijdelijk gegeven zijn, zeker de mensen van de eventsector snakken naar zuurstof en bijeenkomsten in normale omstandigheden".