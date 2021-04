Brakel bouwt een eekhoornbrug over de N8: "Hopelijk sterven er op die manier minder eekhoorns in het verkeer"

Tussen twee hoge gebouwen is op 7 meter hoogte een dik scheepstouw gespannen. "Gelukkig gingen de eigenaars van de gronden waarop de gebouwen staan akkoord dat we dat deden. Het gaat om iemand die er woont en de brouwerij Top Bronnen", zegt Casieris. "Zonder hun toestemming zou de eekhoornbrug er niet kunnen komen. Het is een uniek project in de Vlaamse Ardennen en we hopen dat er nu minder verkeersslachtoffers zullen vallen onder de eekhoorns."