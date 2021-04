Eeuwenoude graftombe van Italiaanse adelfamilie Adornes in Brugge weggehaald om te restaureren

Omdat de graftombe groot en zwaar is en de toegang tot de kapel eerder smalletjes gingen ze heel precies en voorzichtig te werk. Gravin Veronique Limburg de Stirum is opgelucht dat het verplaatsen van de graftombe vlot verliep. "Het was een zeer delicate operatie om de graftombe uit de kapel te krijgen! De voorbereidingen hebben bijna 5 weken geduurd. De graftombe moest voldoende beschermd worden zodat wanneer de tombe zou breken er zeker niets verloren zou gaan. We hopen dat de restauratie zelf ook vlotjes verloopt", vertelt gravin Limburg de Stirum.

De man van de gravin is nog een nakomeling van de familie Adornes. De tombe wordt nu gerestaureerd in de buurt van Antwerpen. Tegen september moet ze terug in de Jeruzalemkapel in Brugge zijn.