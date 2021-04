Mauro uit "Dwars door de Middellandse Zee" verlaat dan toch eiland waar hij 32 jaar op zijn eentje woonde en werkte

Mauro belandde in 1989 op Budelli. Hij was naar de Stille Oceaan, om er weg van de maatschappij te gaan leven, maar onderweg raakte zijn boot in de problemen en kwamen hij en enkele vrienden terecht op de Italiaanse archipel La Maddelena, in de buurt van Sardinië. Mauro maakte er kennis met de eilandbewaker van Budelli, een pittoresk eilandje bekend om zijn roze stranden. De eilandbewaker ging met pensioen en Mauro besloot hem op te volgen. Sindsdien woont hij daar in zijn eentje. Hij zorgde er voor het eiland en praatte er met toeristen.



In 2013 ontstonden er problemen toen het privébedrijf dat het eiland bezat, failliet ging. Er volgde een juridische strijd over de overname en in 2016 kwam Budelli in handen van de Italiaanse overheid. Sindsdien mochten er geen toeristen meer komen, al bleef Mauro wel aan boord als eilandbewaker. Maar het Nationaal Park La Maddelena wil het eiland laten dienstdoen als kenniscentrum voor milieu en wil dat Mauro vertrekt.