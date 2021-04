Fluvius schuldig verklaard aan ontploffing in Wilrijk: geen straf, wel al minstens 1,9 miljoen aan schadevergoedingen

Op 3 september 2019 klonk er kort na de middag een enorme knal in Wilrijk die tot ver te horen was. Drie panden aan Ridderveld lagen volledig in puin. Verschillende andere woningen liepen schade op. Drie slachtoffers konden levend gered worden van onder de brokstukken, maar voor een vrouw van 86 kwam alle hulp te laat.

Volgens een deskundige werd de ontploffing veroorzaakt door een probleem met de aansluiting aan één van de huizen. Die was onvoldoende aangeschroefd en lag ook niet diep genoeg. Dat werd niet opgelost en dat was de verantwoordelijkheid van Fluvius. Toen er werken in de straat gebeurden, is de aansluiting wellicht verschoven, waardoor het tot een gaslek kwam. Dat was niet gebeurd als de aansluiting in orde was geweest, volgens de rechter.