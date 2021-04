Geen lichtere straf voor vrachtwagenchauffeur die Nikita (16) doodreed in Oostakker

De chauffeur verklaarde in de rechtbank dat hij Nikita niet gezien had. Nochtans was de verkeersdeskundige duidelijk: dit was geen klassiek dodehoekongeval. De chauffeur had het meisje altijd moeten zien. De Ninovieter kreeg in eerste aanleg zes maanden cel, waarvan de helft met uitstel en ook 2.000 euro boete en een rijverbod van twaalf maanden. Ook moest hij alle proeven opnieuw afleggen. Daartegen ging de man in beroep, hopend op een lichtere straf. Hij vreesde immers zijn job te verliezen. Maar de beroepspolitierechter volgde het vonnis van de eerste rechter.