Ook deze zomer geen Suikerrock in Tienen: "Hebben geen keuze, er is geen tijd meer"

"Als men in dit land beslissingen blijft uitstellen, dan kom je in een situatie terecht waarbij er gewoon geen tijd meer is om een festival van deze grootte te organiseren. Dit is heel erg voor al onze fans en medewerkers die al zo lang begrip tonen voor de situatie", vindt een teleurgestelde organisator, Walter Kestens. De editie van dit jaar wordt dus verplaatst naar de zomer van 2022 en zal plaatsvinden van donderdag 28 tot en met zondag 31 juli.

Een editie later dit jaar organiseren, is voor Suikerrock geen optie. "Ook over het najaar hebben we nog altijd geen perspectief. En als iedereen zijn editie naar het najaar verplaatst, zitten we dan weer met een ander probleem." De organisatie bleef naar eigen zeggen doorwerken tot op het laatste moment. "De beslissing om het festival uit te stellen, hebben we pas gisteren definitief genomen."