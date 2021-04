Georgette (82) uit Wetteren laat "Joie De Vivre" op haar pols tatoeëren: "Ik laat corona m'n levensvreugde niet ontnemen"

Dat Georgette nog vol levensvreugde en enthousiasme zit, is duidelijk te merken als ze aan de telefoon komt om haar uitleg te doen op Radio 2 Oost-Vlaanderen: "We moeten onze joie de vivre houden hé, meneer!" Want die was het afgelopen jaar door corona aan het verdwijnen, merkte de kwieke dame. "Ik zit veel opgesloten en we moeten veel binnenblijven in ons flatje. Soms gaat het me, maar soms ook niet. En dan heb ik mezelf herpakt."