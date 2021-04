Rebellen "bezetten" legerbasis van militaire junta in Myanmar

"We hoorden de gevechten vanaf de andere kant. We hoorden de kogels afgevuurd worden", getuigde een Thaise burger die de strijd vanaf de grens mee kon volgen. Meer dan 25.000 Myanmarezen in de regio zijn op de vlucht voor het militaire regime. Ze zoeken vaak een schuilplaats in grotten of in de jungle of krijgen onderdak van antiregime organisaties zoals de KNU. Ongeveer 2.000 inwoners van Kayin staken de grens over naar Thailand. De gevechten in de deelstaat nemen dan ook toe.