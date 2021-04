Gitarist die concert wilde geven in kerk krijgt gelijk van rechter: onderscheid dienst en concert discriminerend

De man stelde zich ook burgerlijke partij in de zaak over de coronamaatregelen. Een maand geleden oordeelde een Brusselse rechter dat de coronamaatregelen niet voldoende wettelijk gemotiveerd zijn. Voor eind april moet er een duidelijke wettelijke basis zijn, aldus de rechter, anders moet de overheid een dwangsom van 5000 euro per dag betalen. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) ging in beroep tegen de zaak. Over de zaak ten gronde (in beroep) is er nog geen arrest, maar wel over het deeltje van de gitarist. Ook hij had zich burgerlijke partij gesteld in de beroepszaak.