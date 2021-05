Het aardbeiseizoen begint: "De eerste aardbeien uit volle grond komen eraan"

Diana en haar man Daniël hebben een aardbeienkwekerij in Opvelp, bij Bierbeek. Zij telen aardbeien in volle grond. "Er wordt niet meer zoveel geteeld in volle grond", vertelt Diana. "Maar wij gaan ervan uit dat je een aardbei moeten telen in de aarde, het woord aardbei zegt het zelf." Veel telers schakelen tegenwoordig over naar telen in bakken met substraat, een soort potgrond die ervoor zorgt dat de vruchten sneller groeien en waardoor je het hele jaar door aardbeien kan telen."