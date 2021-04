Toerisme Meetjesland wil toeristen aantrekken, maar ook de rust en stilte behouden: hoe gaat dat gebeuren?

Er zijn concrete plannen voorgesteld om het toerisme in de regio Meetjesland een boost te geven. Daarvoor werkte Toerisme Meetjesland het afgelopen anderhalf jaar, samen met vrijwilligers, mensen uit de toeristische sector en de verschillende gemeenten en dorpen in de regio, een plan uit. Vincent Laroy van Toerisme Meetjesland legt uit: "We willen meer toeristen aantrekken, maar zetten ook in op de stilte, de rust en de authenticiteit. Daarnaast willen we dat iedere bewoner, en de mensen uit de sector, een soort ambassadeur worden van de regio en voor promotie zorgen."