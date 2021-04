Moet overheid vanaf vrijdag dwangsommen betalen wegens "onwettige" coronamaatregelen? Mensenrechtenliga eist ze wellicht nog niet op

Maar de Liga voor de Mensenrechten zal die dwangsommen hoogstwaarschijnlijk nog niet opeisen. "Ik denk niet dat we dat al gaan vragen. We gaan wellicht wachten tot er een uitspraak ten gronde is van het hof van beroep", zegt voorzitter van de Liga Kati Verstrepen. "Want in principe, stel dat het hof ons alsnog ongelijk verklaard, dan zouden de dwangsommen ten onrecht verkregen zijn." De Liga is er wel van overtuigd dat er nu nog meer vraagtekens zullen plakken aan de coronamaatregelen vanaf vrijdag. "De rechter in eerste aanleg heeft de maatregelen niet vernietigd, maar zei wel dat als er geen degelijke juridische basis komt, er ook geen juridische basis is. Als we zaterdag geen pandemiewet hebben, dan is er geen wettelijke basis", zegt Verstrepen. "Misschien heeft men wel veel kans om te winnen dan, als men een coronaboete zou aanvechten voor de rechter." Al is dat uiteraard niet zeker.