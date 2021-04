Klussers botsen op heuse houtschaarste: "Minimum vier tot zes weken wachten, en prijzen soms verdubbeld"

Door corona bent u thuis misschien ook aan het klussen geslagen, en u bent zeker niet de enige. Gevolg: de vraag naar hout is explosief gestegen, met een heuse houtschaarste bij groothandelaars tot gevolg. Prijzen voor sommige types hout zijn quasi verdubbeld, net als de wachttijd. En zelfs de houten paletten, waarop de producten gestapeld worden, zijn moeilijk te verkrijgen, zo klinkt het in een reportage in het "Journaal Laat" bij een houthandelaar in Aarschot.