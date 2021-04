Na verschillende ongevallen plaatst bedrijf zelf slagboom bij gevaarlijke overweg in haven Zeebrugge, Infrabel wil niet

Aan die overwegen in de achterhaven zijn geen slagbomen voorzien, wel een licht- en geluidssignaal en verkeersborden die de overweg aanduiden. Maar er moet ook een slagboom komen op een voorsorteerstrook naar de overweg, zegt Marc Adriansens van ICO. "Het plaatsen van slagbomen in havengebieden wil Infrabel zelf niet doen. Ze doen dat niet in Zeebrugge en willen dat ook niet doen in Antwerpen, dus ze blijven bij hun principes. Ons argument is dat dat niet een passage is zoals elders in de haven waar misschien sporadisch een auto of een trein passeert. Dat is een ingang naar één van de drukste terminals in Europa. DIt is een druk punt en wij vinden dat daar een uitzondering moet worden gemaakt en een bewaakte overweg moet gezet worden."

De eigen slagboom van ICO zal nog deze week klaar zijn. Maar het bedrijf blijft vragen dat Infrabel een slagboom aan de overweg zelf plaatst.