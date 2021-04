BEKIJK - Is de Indiase coronavariant gevaarlijker? En werken vaccins nog? Vaccinologe Isabel Leroux-Roels geeft antwoord

De Indiase variant van het coronavirus heeft nog niet alle geheimen prijsgegeven. Veel wetenschappelijke gegevens zijn er momenteel niet. Intussen is deze nieuwe variant ook in ons land opgedoken. Isabel Leroux-Roels, hoofd van het Centrum voor Vaccinologie van de Gentse universiteit, legt uit wat we al weten. "We moeten waakzaam blijven, maar er is momenteel geen reden tot paniek."