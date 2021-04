Inreisverbod uit India, Zuid-Afrika en Brazilië verstrengd: lijst met uitzonderingen stevig ingeperkt

Ook de test- en quarantaineregels worden verstrengd. Voor wie als niet-inwoner van België vanuit India naar ons land reist en minder dan 48 uur in ons land verblijft, of voor wie als inwoner van België minder dan 48 uur in India is geweest, zal niet langer een uitzondering gelden op de test- en quarantaineregels. Dezelfde strengere regels gelden momenteel reeds voor Zuid-Amerika, Zuid- Afrika en het Verenigd Koninkrijk.

Aan de controleinstanties wordt gevraagd de hoogste prioriteit te geven aan de controle van personen die uit de betrokken landen komen, zowel wat betreft de verplichting om een Passagier Localisatie Formulier in te vullen (zoals controles op luchthavens en grote stations) als het naleven van de verplichte testing en quarantaine.