Jongere die betrokken was bij dood van Priscilla Sergeant loopt negende veroordeling op

Begin juni 2019 had A. een hoop gereedchap gestolen uit een garage in Sint-Pieters-Leeuw. Niet alleen liet hij daarbij een schoenspoor achter op een wagen, de politie vond ook zijn vingerafdrukken terug. Daarnaast werden op zijn wagen spoilers ter waarde van 4.000 euro aangetroffen die eerder gestolen waren. En in zijn woning vond de politie een kart die afkomstig was van nog een andere diefstal. Het parket vermoedde dat A. die spullen ook gestolen had, maar vond daarvoor onvoldoende bewijs, en vervolgde de jongeman enkel voor heling. Volgens zijn advocate werd de diefstal niet betwist, maar had A. zich niet schuldig gemaakt aan heling.