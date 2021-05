Kinderfestivals Pennenzakkenrock en Bengelpop gaan ook dit jaar niet door

Net als vorig jaar steekt corona een stokje voor de kinderfestivals Pennenzakkenrock en Bengelpop. Die vinden normaal aan het einde van het schooljaar plaats, aan het Zilvermeer in Mol en de Keiheuvel in Balen. De organisatoren zeggen dat ze alle mogelijke pistes hebben onderzocht om de festivals in de beste omstandigheden op poten te zetten. Helaas is het niet duidelijk of dat wel gezond en veilig zou kunnen.