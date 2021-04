"Laat je vaccinatie voorgaan op je vakantieplannen", zegt Agentschap Zorg en Gezondheid

Maar zelfs met deze belofte in de achterzak, wordt het misschien moeilijk om toch je coronaprik te gaan halen, omdat de uitnodigingen in principe zo'n tweetal weken op voorhand worden uitgestuurd. Bovendien moeten we voor de meeste vaccins nog eens langsgaan voor een tweede dosis, behalve bij dat van Johnson & Johnson.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid roept daarom op tot voorzichtigheid bij het inplannen van je zomervakantie, want veel mensen zullen nu eenmaal worden opgeroepen in de maanden juni en juli. Het zou dus goed kunnen dat beide blijken samen te vallen, en dat moeten we echt vermijden, zegt Joris Moonens: "Als we zes miljoen Vlamingen op een aantal weken willen vaccineren, moeten we toch vragen dat iedereen zich daar maximaal naar organiseert en de vaccinatie voorrang geeft. Vaccinatiecentra kunnen niet voor iedereen een aanbod op maat gaan aanbieden. Dus nogmaals, probeer uw vakantie te plannen in functie van uw vaccinatie en niet omgekeerd."