Leuven krijgt een eigen versie van  Monopoly: "Dit is goed voor ons chauvinisme"

"Het is een erkenning voor onze stad dat Leuven een eigen editie krijgt van het Monopoly spel", zegt burgemeester Mohamed Ridouani. "Er staan heel wat bekende straten en gebouwen op, maar er zijn ook minder bekende plekken in opgenomen. Leuven verdient dit, want dit is een stad met uitstraling. Ik kijk er naar uit om het spel te spelen. Onze jongste thuis is er een krak in, dus ik ben benieuwd hoe hij het er vanaf zal brengen."