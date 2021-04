Leuvense frituren moeten vanaf 2023 plastic bakjes en bestek bannen

Ivo Peeters en zijn vrouw baten Friethuis Heuvelhof in Kessel-Lo uit. Zij hebben geen probleem met de nieuwe voorwaarden. "Voor klanten die hier ter plaatse eten gebruiken we een gewoon servies en bestek, dat we afwassen. Wie zijn frietjes afhaalt krijgt zijn eten mee in kartonnen bakjes en papieren draagzakjes. Plastic gebruiken we nu al zo weinig mogelijk, alleen voor bepaalde snacks", zegt Ivo. "De klanten stellen daar geen vragen bij, ook zij beseffen dat het zo beter is voor het milieu", besluit Ivo.