Liveblog - Ziekenhuisopnames blijven voorzichtig dalen, ook het aantal patiënten op intensieve met mondjesmaat

De Belgian Pride in Brussel kan dit jaar voor het tweede jaar op rij niet fysiek doorgaan. The Belgian Pride Parade wordt dit jaar vervangen door een livestream vanop de Grote Markt in Brussel. Dat heeft de organisatie aangekondigd.

Op zaterdag 22 mei wordt vanaf 14u een programma uitgezonden met muziek, interviews, dj-sets en getuigenissen. Vanaf 19u volgt een live dj-set met optredens. "We willen dat de mensen thuis de Pride vieren en vooral ook tonen dat de LGBTQI+-gemeenschap levendiger is dan ooit", zegt voorzitter Laurent Mallet. Het (online)evenement staat dit jaar helemaal in het teken van het onderwerp "We care". "We willen de aandacht focussen op die mensen in onze gemeenschap die het extra moeilijk hadden", zegt coördinatrice Rachael Moore. "Visibliteit is nog harder nodig."

De organisatie roept iedereen ook op om hun stoep op 22 mei in de regenboogkleuren te hullen, en deelt daarom regenboogstoepkrijt uit via hun website (www.belgianpride.be). "Het is de bedoeling om solidariteit te tonen met de LGBTQI+-gemeenschap op een heel leuke manier", aldus Moore.