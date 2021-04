Loonoverleg afgesprongen: waar gaat dat precies over? En wat betekent het voor mijn portemonnee?

De bal ligt (opnieuw) in het kader van de regering. Die zal nu gaan praten met de sociale partners en mogelijk zelf de maximale loonstijging van 0,4 procent opleggen. Het is dan aan de sectoren om te bepalen wat de precieze loonstijging zal zijn (al zal dat in de praktijk vrijwel overal 0,4 procent worden). De vraag is wel waar de bedrijven nog wat extra's in de wacht kunnen slepen.

De regering zit - met een coalitie van socialisten en liberalen - in een moeilijk parket om het loonplafond eenzijdig op te leggen. De vraag is dan ook of de regering daarnaast iets zal beslissen over bijvoorbeeld premies of de verhoging van de minimumlonen (een van de dossiers die ook op de overlegtafel lagen).