Loonakkoord lijkt nu definitief afgesprongen, vakbonden: "Er wordt niet meer verder onderhandeld"

Gisterenavond liet het ABVV en VBO verstaan dat de onderhandelingen muurvast zaten. Er lag een voorstel op tafel om in bedrijven die het wel goed gedaan hadden het afgelopen coronajaar een eenmalige premie toe te kennen. Maar er was hevige discussie over hoe hoog die moesten zijn, en in welke en hoeveel bedrijven die zouden toegekend worden. Maar ook over het minimumloon en over een versoepelde regeling van de eindeloopbaan, lagen de standpunten mijlenver uit elkaar.