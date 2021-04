Luchtkwaliteit meten op corona-testevents: hoe doe je dat?

Is het veilig om met een grote groep mensen in een theater te zitten? Dat werd gisteren getest in de Brusselse KVS. Naast sneltesten, mondmaskers en afstand is de luchtkwaliteit van groot belang. "Wij hebben gisteren vijf meettoestellen gebruikt in de zaal van de KVS", vertelt Wenrer Rits van het Oud-Turnhoutse bedrijf Airvisor in "Start Je Dag". "Twee meters hingen boven de parterre en drie aan de verschillende balkons. Daarmee meten we de CO₂-uitstoot en de aanwezige aerosols, dat zijn de vochtige deeltjes die vrijkomen bij het uitademen. We monitoren ook de luchtvochtigheid en het aantal fijnstofdeeltjes dat in de theaterzaal aanwezig is."