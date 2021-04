Maasmechelen beperkt buitenbubbel tot 4 in plaats van 10: "Nodig om besmettingen niet verder te laten uitdeinen"

Vorige week riep de burgemeester van Lanaken zijn inwoners ook al op om de coronamaatregelen te respecteren. Vandaag vraagt hij de bevolking om niet naar Maastricht af te zakken voor een terrasje.

Vanaf morgen mag de horeca in Nederland overdag de terrassen openen, in ons land kan dat ten vroegste vanaf 8 mei. Daarvoor nu naar Nederland trekken, vindt Marino Keulen (Open VLD) onverantwoord, dat zei hij vanmiddag op TV Limburg. Want de besmettingscijfers zijn bij ons nog altijd erg hoog. "Iedereen is coronamoe, maar we kunnen niet zeggen dat we teugels mogen lossen, want de besmettingscijfers zijn nog te hoog. Nu al terrasjes gaan doen in Nederland is de gezondheidscrisis verlengen."