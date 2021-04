Ondernemer en ex-farmabaas Marc Coucke: "Hef de patenten op coronavaccins op"

Coucke benadrukte dat het volledige patentenbeleid niet op de schop moet. "We mogen een eventuele uitzondering voor de coronavaccins niet doortrekken, anders gaan de researchmogelijkheden van de hele sector er zwaar op achteruit", zegt hij daarover. "Maar ik denk dat de meeste farmabedrijven hun investering in een coronavaccin al ruim hebben terugverdiend. Dan kan het niet zijn dan we andere landen nog jaren laten wachten eer zij kunnen vaccineren."

Op de vraag of hij dat standpunt destijds als bedrijfsleider in de farmaindustrie ook zou hebben verdedigd, antwoordt Coucke van wel. "Ik heb altijd dergelijke houding ingenomen. Het is een prachtige industrie, alleen smijt die soms zijn eigen ruiten in. Zo is de focus op de betaalbaarheid van geneesmiddelen positief: die uitwassen mogen er stilaan uit."