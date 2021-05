Meer dan 200 boomstronken voor inwoners Zulte om coronaveilig te zitten: “Zullen veel gebruikt worden”

De boomstronken worden in cirkels geplaatst en op anderhalve meter van elkaar, zegt Delaere. “Afgelopen zomer heb ik zelf ook zo’n stronken in mijn tuin geplaatst. Vandaar kwam het idee. En het is goed dat mensen zo op een veilige manier kunnen samenkomen.”

Het initiatief wordt bij veel inwoners positief onthaald. “We hebben lang moeten binnenzitten. En nu we eindelijk met 10 buiten kunnen komen, en we ook eens kunnen samenkomen met onze verenigingen, vind ik dat echt heel tof. Ik denk dat de boomstronken zeker veel gebruikt gaan worden, want ze staan op plekken met veel passage. En zeker ook met het goede weer”, zegt een inwoonster.