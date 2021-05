Drukke tijden voor messenslijper Youenn door heropening horeca 

Goegeslepen is een mobiel atelier dat een jaar geleden opgericht is door Youenn De Mulder en zijn vriendin Elise Mathijs uit Haacht. "Een mobiel slijpatelier is uitzonderlijk in vlaanderen", vertelt Elise in Start Je Dag op Radio 2 Vlaams-Brabant. "We gaan van horecazaak tot horecazaak om de messen te slijpen. Over één mes doen we gemiddeld 10 minuten. Dat is niet veel, maar door de aankomende heropening van de horeca hebben we nu wel onze handen vol. Samen met de horeca vliegen we er vollen bak in."

"Youenn is 15 jaar lang chefkok geweest en merkte toen hoe zeldzaam het beroep van messenslijper is", vervolgt Elise. "Koksmessen zijn duur, die gooi je niet zomaar weg als ze bot zijn. Youenn heeft altijd zelf zijn messen moeten slijpen en heeft zo zijn passie ontdekt. Daar heeft hij dan zijn beroep van gemaakt. We hebben een atelier opgericht, een bestelwagen gekocht en Goe Geslepen was geboren."