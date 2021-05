Motards van politiezone HEKLA zijn uitgerust met airbags: "Tot tien keer meer bescherming"

Airbagvesten werden tot nu toe niet gebruikt door de politie omdat ze niet onder een politieuniform gedragen konden worden. "Deze innovatieve modellen passen wel onder hun motorvest. Je draagt ze als een gilet", zegt Brecht Cassiman, van fabrikant Richa. "De eerste generatie airbagvesten moest je boven een motorjas dragen. Dat maakte dat de politie weinig of niet herkenbaar was. Je moet 4 centimeter bewegingsruimte hebben onder je motorjas. Dat is voldoende om de impact van de airbag te ondervangen, als die geactiveerd wordt. Ze zijn ook niet meer verbonden via een kabeltje met de moto, maar computergestuurd. De vesten zijn niet alleen voor de politie gemaakt, iedereen kan ze dragen. De zone HEKLA heeft de eerste exemplaren gekocht, maar we denken dat het nu wel als een lopend vuurtje door de politiegangen zal gaan. Over enkele jaren zou dit tot de standaarduitrusting van de motorrijders van de politie kunnen gaan behoren."



De politiezone HEKLA bestaat uit de gemeenten Hove, Edegem, Kontich, Lint en Aartselaar. Ze hebben 5 airbagvesten aangekocht, één voor elke motard. Ze bieden de motards tot tienmaal meer bescherming.