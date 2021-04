Overvol op veel plaatsen in Nederland tijdens Koningsdag in coronatijd: verschillende parken ontruimd 

In Breda is het park afgesloten omdat het veel te druk was. Ook Amsterdam, Rotterdam en Utrecht hebben opgeroepen om weg te blijven. Ook elders zijn parken ontruimd. In Amsterdam ontruimde de politie in gevechtsuitrusting het overvolle Vondelpark.

Ook in Haarlem, Maastricht en Tilburg is het op sommige plekken erg druk. Overal is de politie ruim aanwezig om mensenmassa's zoveel mogelijk uit elkaar te houden.