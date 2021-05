Nieuwe brandweerkazerne voor Hoogstraten: "Overal binnen 15 minuten ter plaatse"

De nieuwe brandweerkazerne wordt gebouwd aan de Torenakker in Minderhout. De centrale ligging moet vooral voor de inwoners van deelgemeenten Meersel-Dreef, Meer en Meerle een aanzienlijke verbetering zijn in vergelijking met de huidige toestand. "Het probleem is dat de aanrijtijden vanuit de kazernes naar de plaats waar hulp moet worden geboden momenteel te lang zijn. We hebben een uitgestrekte gemeente", zegt burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft). "De tijd om uit te rukken verlaagt ook van 5 naar 2 minuten. Dit is dus een aanzienlijke winst." Het aantal beroepsbrandweerlui in Hoogstraten zal verhogen van 7 naar 20 manschappen. De nieuwe kazerne moet ten laatste in september 2024 in gebruik worden genomen.