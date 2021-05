Kinrooi wil via ondergrondse irrigatie velden natter maken tijdens droogte: "Vroeger was zo'n systeem niet rendabel"

Via een netwerk van buizen moet water dat afkomstig is van een zuiveringsstation in de buurt, vijf hectare aan maïsvelden in Molenbeersel bevloeien. Dat water wordt nu nog geloosd in beken en rivieren, maar zal via een ondergronds netwerk naar de velden worden gebracht. De werken voor de aanleg van dat netwerk zijn gisteren gestart. Het gaat om een hele investering, maar die wordt door de klimaatopwarming wellicht heel nuttig.