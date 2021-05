Buiten zwemmen in Gent ook dit jaar enkel in de Blaarmeersen: "Waterkwaliteit in Houtdok te slecht"

Het nieuw aangelegde Houtdok in de Muide in Gent is een aanlokkkelijke plek om te genieten van het mooie weer. De stad liet er een kunstmatig strand aanleggen en er is een lange promenade langs het water met zitbanken. Ook op de steigers kunnen mensen van de zon genieten. Dat gebeurt massaal. Als de temperaturen het toelaten, wagen mensen zich ook in het water maar de kwaliteit blijkt na metingen niet te voldoen aan de Vlaamse normen. Gent beslist daarom dat er op korte termijn niet gezwommen mag worden maar ziet wel mogelijkheden in de toekomst.