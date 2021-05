Ook Guy Swinnen zegt "neen" tegen leidingstraat door Limburg en Brabant met protestsong

De komst van een mogelijke leidingstraat tussen de haven van Antwerpen en Duitsland, waarbij huizen en natuur moeten verdwijnen in Limburg en Brabant, blijft voor beroering zorgen. Een groep ongeruste burgers besloot om samen met zanger Guy Swinnen en zangeres Pascale Rubens het lied "We map the stars" te maken dat een stem geeft aan hun ongerustheid over de plannen van zo'n pijpleidingentracé.